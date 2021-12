Humoristka a moderátorka Eňa Vacvalová je známa tým, že zbožňuje domácich miláčikov. Už v minulosti sa netajila, že by rada urobila cintorín pre zvieratá. A jej sen sa po dlhých rokoch naplnil. „Podarilo sa to po neuveriteľných 18 rokoch a množstve prekážok. Minulý štvrtok sa stal dňom, odkedy má konečne Bratislava cintorín pre zvieratá. S týmto problémom som sa trápila osem rokov, keď mi prišlo na um, že by to bolo fajn, že by sa patrilo, aby hlavné mesto malo niečo takéto,” prezradila v Dámskom klube Vacvalová.

Elena Vacvalová dlho bojovala za to, aby v Bratislave vznikol cintorín pre zvieratá. Zdroj: Emil Vaško

„.. mesto, v ktorom žije okolo 25-tisíc psíkov – a o ostatných zvieratkách ani nehovorím – ktoré nemôžete pochovať v záhrade ani v lese, lebo môžete kontaminovať spodné vody. Pokuty sú až do 1 000 eur, inú možnosť ako kafilériu vám toto mesto tým pádom, keďže nemalo doteraz takýto cintorín, nedalo,“ pokračovala. „Teším sa z reakcií chovateľov, že sa budú môcť dôstojne so svojimi miláčikmi rozlúčiť,“ netají radosť moderátorka, ktorá zbožňuje cintoríny ako také. „Mne cintoríny neprinášajú žiadny mimoriadny smútok, naopak, cítim tam energiu tých životov a rada chodím na cintoríny,“ dodala.

