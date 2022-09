Jana Baláža sme nedávno stretli na veľkom koncerte k jeho okrúhlej 70-ke. Tam nám prezradil aj čo-to zo súkromia. Hudobník si ho totiž pred médiami poctivo stráži. Zaujímalo nás, ako si nažíva po boku výrazne mladšej manželky Danky, s ktorou má syna a dcéru a s ktorou sa naposledy v spoločnosti objavil v apríli 2019 na krste cédečka hudobníka Štefana Bugalu.

Premiéra muzikálu "Voda (a krv) nad vodou" v divadle Nová Scéna v Bratislave. Na snímke Ján Baláž. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ten vzťah nebol o veku, ale o niečom inom. Aj to stále je o inom. Je to v poriadku,“ prezradil nám úprimne stále zamilovaný Baláž. A práve ten si nedal nedávno ujsť krst v istej bratislavskej kaviarni, kde sa objavil aj s manželkou. Tú vyvetral v spoločnosti po dlhých troch rokoch. Dvojici to stále sekne.

