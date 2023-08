Úmrtie hudobníka Vaša Patejdla veľmi ťažko doľahlo na jeho kamaráta Jána Baláža, ktorý s ním spoločne prežil desaťročia. Dlhoročný člen Elánu, gitarista, spevák a skladateľ Ján Baláž hľadal veľmi ťažko slová a preto si v rozhovore pre portál teraz.sk pomohol parafrázou prvých slov z kultovej piesne legendárnej skupiny Voda, čo má drží nad vodou: ´Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť´.

Skupina Elán navždy prišla o legendárneho Vaša Patejdla (†68). Zdroj: Profimedia

"Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal pre teraz.sk Baláž. Ten poznal Vaša Patejdla od detstva: "Spoznal som ho už predtým, keď sme spolu ešte nehrali. Prežil som s ním celý život, prežili sme toho strašne veľa, my sme žili spolu naplno desaťročia."

POSLEDNÉ ZÁBERY VAŠA PATEJDLA V GALÉRII >>

Spolu s Vašom Patejdlom boli obaja členmi skvelej hudobnej rodiny. "Rodina je, žiaľ, teraz rozdelená. Jeden bude hore, my ešte tu, však nás počká," dodal Jano.

Prečítajte si tiež: