O svetovej opernej legende vznikol celovečerný dokumentárny film. Režisérkou a producentkou dokumentu o umelcovi, ktorý sa predstavil na vyše 60 divadelných scénach v 25 krajinách celého sveta, je moderátorka Iveta Malachovská. Tá tento film slávnostne uvedie už o pár dní do slovenských kín.

Peter Dvorský s manželkou. Zdroj: Ivan Kelement

„Spraviť dokument o pánovi Dvorskom som sa rozhodla preto, lebo som presvedčená, že takých osobností, ako je on, je už na Slovensku málo. Z môjho pohľadu je to fenomén. Málokto vie, že len vďaka menu Dvorský cestovalo SND na turné do Japonska, jeho meno otváralo dvere nášmu divadlu. Inak by sme sa tam ani nedostali. Sme osobní priatelia dlhé roky a v podstate na mňa doľahol taký pocit nostalgie počas korony, všade bolo tak pusto a uvedomila som si, že Peter si zaslúži, aby sme si ho pripomínali, aby sme mu vzdali hold,“ povedala nám na jeseň 2021 Iveta.

Vo filme uvidia fanúšikovia rôzne zaujímavosti z jeho bohatej kariéry vrátane milovanej rodiny. Možno málokto vedel, že umelec má dve dcéry. Verejnosti bola známejšia mladšia Marta, ktorá kedysi chodila s Petrom Končekom († 26) a je známou vizážistkou. Staršia Kristína má krátke blond vlasy a je mamou už 15-ročného syna. Dokumentárny film o opernom spevákovi Petrovi Dvorskom príde do kín 7. apríla 2022.

Anketa Máte radi operu? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Veľkolepá OSLAVA Dvorského 70-ky: Zmenená dcéra Marta a POZRITE na Hegerovu manželku

Prečítajte si tiež: