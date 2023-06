Je až ťažké uveriť, že uplynuli už dva roky od smrti milovanej Popolušky Libušky Šafránkovej († 68). Život prežila so svojou veľkou láskou, Josefom Abrhámom, († 82) – no, búrky vo vzťahu neobišli ani ich.

Libuška bola mladá a nežná žena, keď pomotala hlavu vtedy zadanému Abrhámovi. Ich láska prekonala všetky prekážky a stabilný pár tvorili až do samého konca. Nič však nie je také dokonalé, ako sa na prvý pohľad môže zdať, a tak tomu bolo aj pri tejto dvojici. Veľmi diplomaticky o tom herečka prehovorila v roku 1993 v knihe Ghetto vyvolenců: „Asi by som sa ťažko rozvádzala. Je to ako so svadbou v kostole. Ale poctivo a pocitovo - niekedy štyrikrát za deň.”

Mladá Libuše Šafránková s manželom Josefom Abrhámom a ich synom Josefom mladším. Zdroj: Aha!

Čo sa dialo za ich zavretými dverami, sa už nik nedozvie, no isté je, že Šafránková si svojho manžela musela strážiť. Nie je žiadnym tajomstvom, že pre ich lásku si svoje vytrpela Naďa Urbánková († 83), ktorá bola v tom čase s Josefom zasnúbená. Kým sa totiž niekdajší zvodca definitívne rozhodol iba pre Libušku, udržiaval vzťah aj s Urbánkovou.

Prečítajte si tiež: