V šou Svadba na prvý pohľad to spomedzi všetkých piatich párov najviac klape Dušanovi a Karin. A hoci mnohí diváci si myslia, že práve oni zostanú spolu, vyzerá to tak, že skutočná láska sa medzi nimi nezrodila. Sexi krásavec totiž už randí s inou.

Svadobná šou na Markíze stále trvá a diváci s napätím sledujú, ako sa vyvíjajú vzťahy medzi mladomanželmi. U niektorých je viac ako jasné, že spolu neostanú, no medzi dvomi pármi to poriadne iskrí. Do tejto skupinky patria aj Dušan a Karin, ktorí si perfektne sadli. Vyzerá to však tak, že po natáčaní išiel každý svojou cestou.

Dušan a Karin si užili dovolenku na Srí Lanke. Zdroj: TV Markíza

Uplynulý štvrtok, keď bolo nádherné teplé počasie, sa Dušan prechádzal ulicami Bratislavy a nebol sám. Spoločnosť mu robila mladá kráska –a Karin to rozhodne nebola. S dlhovlasou brunetkou si sadli aj do vychýreného podniku a štebotali si ako holubičky. Je možné, že išlo o kamarátku, no ich vzájomné pohľady tomu vôbec nenasvedčovali.