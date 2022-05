Prvými adeptmi na lásku v tejto sérii boli sympatická Popradčanka Karin a vysoký dlhovlasý sexi Bratislavčan Dušan. Dvojica si okamžite padla do oka a dokonca sa nebránili ani vzájomným nežnostiam. Kým taká Mirka svojho „manžela” Mateja nedokázala vystáť a aj Janka sa s Jožkom často hádali, Karin si Dušana zamilovala a užívala si každú sekundu strávenú s ním. Preto niet divu, že viacerí diváci držia prsty práve tejto dvojici a naozaj im prajú, aby im to vyšlo. Mnohí však ostanú istotne dosť sklamaní.

Dušan a Karin zo Svadby na prvý pohľad na Srí Lanke. Zdroj: tv markíza

Podľa viacerých zdrojov totiž ide iba o kvalitné divadielko. „Dušan sa do šou sám neprihlásil, oslovila ho samotná Markíza. A s Karin nie je. Má frajerku,” napísala pod ich zamilovanú fotku istá Iveta a jej slová potvrdzuje aj fakt, že Dušana sme len nedávno v centre Bratislavy stretli s krásnou dlhovláskou, ktorá má byť jeho priateľka. „Nie sú spolu. Hrali to len pre šou,” pokračovala v odhaľovaní pravdy tá istá žena. „Vy ste to natáčali s nami, že viete, ako to bolo?” pustila sa do nej nevesta Karin. „Ale prosím vás (smiech). Ja viem, že vás drží zmluva a že nemôžete nič povedať. Ale Dušan má už frajerku a vy ňou nie ste. Nemyslite si, že sa tie informácie von nedostanú,” odpísala jej Iveta. „Vy ste určite rodina Hercula Poirota, však?” zaklincoval to ženích Dušan.

Manželia Dušan a Karin zo šou Svadba na prvý pohľad. Zdroj: TV MARKÍZA

Karin však rupli nervy aj pri ďalšom komentári. „Som zvedavá. Držím vám palce. No myslím, že Dušan je už taký zrelší a mladá slečna je naozaj veľmi mladá, študuje a rada sa zábava. Nechápem, prečo sa išla zabávať na oslavu narodenín a nezobrala ho so sebou. To dosť prezradilo čo-to o ‚neveste',” napísala diváčka Majka a nevesta jej to nedarovala. „A čo to o mne prezradilo? Musia mať všetky páry rovnakých kamarátov? Tak- isto si treba uvedomiť, že stále sme sa vtedy poznali krátko a ja si nemyslím, že je zlé, ak každý z nás má aj svoje hobby a svojich kamarátov! Takisto veľa mojich kamarátok má nad 30 a tiež sa rady zabávajú. Keď sa človek rád zabáva, je automaticky hneď nevyzretý?” hromžila Karin. Situáciu opäť zachraňoval Dušan. „Keď som ja mal 23, bol som rovnaký. Škola, párty, kamoši a zábava. Nepoznám človeka, ktorý sa v tom veku nerád zabával, a čo sa týka oslavy, človek, čo oslavoval, pozval Karin, mňa nikdy nevidel, takže ja som nemal ani dôvod tam ísť,” krotil ženy Dušan. Ako sa to medzi nimi skončilo po šouo, uvidíte v utorok na Markíze.

Prečítajte si tiež: