Za komunizmu heroín a pervitín takmer neexistovali, no začiatkom deväťdesiatych rokov bola nimi Bratislava zaplavená. Cinky v tom čase končil štúdium herectva na VŠMU a už vtedy koketoval s tvrdými drogami. Tie začal neskôr aj predávať. V roku 2001 ho polícia zatkla za prechovávanie pervitínu. Odsúdili ho na dva roky nepodmienečne. Za mrežami nakoniec strávil trinásť mesiacov. Po prepustení z väzenia začal takmer od nuly. Jeden čas sa vraj živil aj ako predavač lustrov.

Takto odchádzal Dušan Cinkota z basy v júli 2018. Zdroj: tv markíza

V máji v roku 2007 polícia vykonala akciu s krycím názvom Vrabec a v jej sieti sa ocitol aj Cinkota. V jeho krvi koloval pervitín a okrem toho u neho našli aj šesť zatavených striekačiek tejto drogy. Trestu sa napokon vyhol pre nečinnosť vyšetrovateľa. Spravodlivosť si ho našla v decembri 2012, keď si pred súdom vypočul definitívny verdikt - osem rokov nepodmienečne. Z basy sa dostal von v júli 2018 ako celkom nový človek. Čakala na neho milovaná žena s dcérkou. A hoci prvé mesiace na slobode boli pre neho extrémne ťažké, postupne sa opäť dostal do pracovného kolotoča. Dnes hviezdi v seriáloch Slovania, Červené pásky, začal dabovať, no najväčšia príležitosť prišla so šou Tvoja tvár znie povedome, kde v každom kole exceluje.

Dušan Cinkota ako desivý Marilyn Manson. Zdroj: tv markíza

Napriek tomu, čím všetkým si prešiel, dnes už dokáže dokonca o svojej temnej minulosti aj vtipkovať. Matúš Krnčok aj po šiestom kole natáčal svoj pravidelný vlog zo zákulisia šou. V ňom sa tentoraz venoval najviac víťazovi Braňovi Mosnému, ktorý sa premenil na Missy Elliott a rapoval jej song Get Your Freak On. Jeho kolegovia to však spievali ako „S kečupíkom”. Cinky tam však počul niečo celkom iné.

„Kečup s pikom,” povedal so smiechom do kamery. V tej chvíli všetci vybuchli do obrovského smiechu a Kristína Madarová si iba chytila hlavu. „Cinky, ty si kráľ!” zahlásil Krnčok. „Spomienky sú spomienky, no čooo…” zaklincoval to Cinkota.

Prečítajte si tiež: