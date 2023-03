Skalní fanúšikovia erotickej rádiovej relácie K-Fun, ktorá sa tešila obrovskému úspechu pred rokmi, sa mimoriadne tešia, pretože len nedávno sa opäť obnovila. Z éteru rádia Viva sa poslucháčom opäť prihovára slávna dvojka - docent Hormón a inžinier Vagimír (Mário Gotti a Alexander Štrba). V eroticko-zábavnej relácii K-Fun sa ľudia znova dozvedajú týždeň čo týždeň intímne informácie zo súkromia svojich obľúbených hercov, spevákov, influencerov. Pozvanie do relácie prijal aj herec Dušan Cinkota a ten si servítku pred ústa vôbec nedával. S moderátormi otvorene diskutoval o intímnych vzťahoch, masturbácii a v neposlednom rade aj o šokujúcej minulosti. Okrem podrobností jeho rýchleho vzťahu s herečkou Vandou Turekovou priznal aj intímny vzťah s mužom, vďaka ktorému mal možnosť zistiť, že je naozaj heterosexuál.

Dušan Cinkota s manželkou Zuzanou. Zdroj: Ladislav Prikler

Moderátori chceli okamžite vedieť detaily a otvorene sa ho opýtali, či s tým mužom bol aj sex. „Vieš čo, skoro, dá sa povedať. Kedysi som mal krásny vzťah s choreografom Liborom Vaculíkom, ale zistil som, že som heterosexuál. Bola fajka, do zadku mi to nestrčil, ani ja teda. Boli sme hlavne zhúlení, takže tie zábrany tam padali,“ šokoval. „Ja som ho ľúbil úprimne ako človeka, vtedy som prišiel na to, že vlastne som heterosexuál, ale lásku vnímam ako naozaj obrovský pojem. Ľúbiť muža sa dá takisto, nemusím s ním sexovať, ale môžem ho ľúbiť a môžem si ho vážiť, môžem s ním mať dokonca vzťah“ dodal. Láska môže byť rôznorodá a aj vďaka takejto skúsenosti Dušan pochopil, že homosexuálne páry chcú mať plnohodnotnú rodinu. „Dokonca úplne chápem priateľov, kamarátov, ktorí žijú v homosexuálnych vzťahoch a chcú vychovávať deti. Ja to absolútne chápem a dovoľte im to. Je toľko opustených detí na svete a prečo by to nemohli robiť, keď to chcú.” uzavrel. Na otázku, či je bisexuál, povedal iba: "Ak sa chcem hrať, môžeme sa."