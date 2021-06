Marianna Ďurianová - Slnečné okuliare

Koľko slnečných okuliarov máte?

Momentálne 20. Ale veľa som už rozdala, také, ktoré dlho nenosím, posúvam ďalej - mame, sestre, kamarátkam. Bolo by mi ľúto, keby sa už nevyužili. Okuliare mám značky Omas Design. Je to spoločnosť, ktorá v Taliansku vyrába produkty pre najprestížnejších módnych návrhárov. A tieto okuliare boli navrhnuté priamo pre mňa.

Ráno to musí byť fuška, vybrať si, ktoré si dáte.

Vyberám si ich podľa nálady, oblečenia, podľa toho, aké je počasie, keď je slnko príliš silné, zoberiem si tie, ktoré majú tmavšie sklá a naopak, keď je napríklad pod mrakom, dám si okuliare so svetlými sklami.

Marianna Ďurianová s bratom. Zdroj: Instagram M. Ď.

Prečo práve okuliare?

Jednak je to praktický doplnok a moje oči sú dosť svetloplaché a jednak je to úžasný šperk, ktorý zároveň chráni.

Simona Simanová - Platne

Koľko platní máte?

Máme asi 200 platní a k tomu dve gitary na stene, na ktorých neviem ani náhodou hrať. (smiech) Nie som veľký zberateľ, ale milujem dobrú hudbu a počúvanie platní, ten zvuk sa nedá s ničím porovnať. Prvú platňu som dostala asi pred 12 rokmi, potom zopár pribudlo, každej som sa veľmi potešila.

Simona Simanová Zdroj: facebook S. S.

Ktoré sú pre vás najvzácnejšie a prečo?

Jednou z mojich obľúbených je táto na fotke, klasika, Pink Floyd-Wish You Were Here a je z roku 1975. Občas sa pri nej „opúšťam".

Juraj Bača - Hokejové kartičky

Ako dlho zbierate hokejové kartičky?

Začal som ich zbierať, keď som mal asi 5 – 6 rokov, vtedy prišla taká hokejová móda. Mám ich stovky. Možno tisíce. Skôr tie tisíce ako stovky.

Prečo práve hokejové kartičky?

Bola to taká móda vtedy. Najprv sa zbierali céčka, potom guľôčky. A potom, keď už som bol starší, tak sa mi hokej stále páčil. Vtedy sa našim hokejistom veľmi darilo, aj v NHL začali vynikať, začali miešať karty aj v rámci majstrovstiev sveta. Takže hokej bol pre mňa veľmi atraktívny.

Herec Juraj Bača. Zdroj: rtvs

Kupujete ich aj v zahraničí?

Teraz ich už nekupujem, ale zbierka mi z toho vznikla tak, že ako dieťa som bol veľmi chorľavý. Stále som bol v nemocnici a veľmi zle som znášal odbery krvi. Mama prišla na takú vec, že keď ma niečím motivuje, tak to lepšie zvládnem, trošičku menej mi to ubližuje. Takže vždy, keď som išiel do nemocnice na nejaké vyšetrenie alebo na odber krvi, tak mamina mi kúpila hokejové kartičky, aby som to zvládol. A tak sa ich nazbierali stovky až tisíce a mám ich dodnes.

Kristína Kocian - Lezecké topánky

Prečo práve lezecké topánky?

Lezecké topánky preto, lebo som úplne prepadla lezeniu. Obuv je pri tomto športe mimoriadne dôležitá a jednotlivé druhy topánok sa využívajú v inom teréne a na iných skalách. Najviac ich však využívam na umelej lezeckej stene, kde si skúšam rôzne trasy. Mám ich niekoľko, pretože každé sú na iný typ trasy a majú inú tvrdosť a tvar. Lezky sú tiež väčšinou tak o 2 čísla menšie než tradičné topánky, takže nohy z nich riadne bolia. Mám doma 6 párov, ale najviac nosím 3 z nich. Jedny si dokonca ešte len šetrím. Zbieram ich zatiaľ iba rok, ale budem v tom rozhodne pokračovať.

Kristína Kocianz RTVS. Zdroj: Martin Črep

Kde všade ste ich už teda použili?

Zatiaľ je toho veľmi málo, čo som poliezla vonku, lebo som „vychytala" covid obdobie. Najviac mám polezené okolie BA a asi všetky trasy na umelých stenách. Plán je ísť už aj smer Žilina, Banská Bystrica a okolie. Tiež chcem absolvovať niekoľko kurzov v horolezeckej škole Muraria. V zime som s nimi chcela ísť liezť na ľadopády, ale keďže bol zákaz vychádzania, tak sa mi to, bohužiaľ, nepodarilo. Ale verím, že o rok to klapne.

