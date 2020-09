Doslova ako z pornofilmu. Po druhom dueli, v ktorom Henrik porazil Lukáša, vyfasovali farmári výdatnú večeru a k tomu, samozrejme, dve fľaše tvrdého a demižón vína. Ako sa však alkohol míňal, tak sa zvyšovalo aj erotické napätie. A štyria súťažiaci to už nevydržali. Slovensko tak bude svedkom nie jedného, ale rovno dvojitého sexu!

Nie nadarmo sa hovorí, že alkohol rozväzuje jazyk a mnohých zbavuje všetkých zábran. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili aj farmári. Tí na vypadnutie Lukáša, ktorý však putoval do Chalúpky, rýchlo zabudli a počas večere a popíjania začali hrať hru na pravdu. Keď niekto z nich povedať pravdu nechcel, nastalo postupné vyzliekanie. Alkohol tak pritom tiekol potokom. Farmári sa postupne tak opili, že boli ako odtrhnutí z reťaze. V dome pravdy sa váľali po zemi, ziapali, kričali a neskôr sa medzi nimi rozpútali veci ako vo filmoch pre dospelých. Ožratá Nikol si odrazu vysadla na Henricha a rozdali si to priamo pred očami ostatných súťažiacich.

Takto vyzeralo ráno Nikol a Henricha po ich strávenej noci. Zdroj: tv markíza



Nikol a Henrik sa neskôr pobrali do postele a vedľa nich si pod perinou užívali Rebeka a Erik. ,,Toto je nonsens, swingers párty, ty kokos,“ komentovali ostatní farmári, ktorí videli iba hemžiace periny a náruživú štvoricu. ,,Farma je o zvieratách a včera sa niektorí ľudia správali horšie ako zvieratá,“ poznamenal Noro. ,,To bolo strašné niečo, oni tam tr*kali,“ povedal ráno Aquaman Henrik. ,,My tu robíme kaplnky, krížiky a potom tu je takáto sodoma gomora,“ krútil hlavou Vladko.Z týchto záberov rozhodne stratí reč nielen moderátorka Evelyn, ale aj hospodár Martin Bagar. Celú sexuálnu divočinu uvidíte v pondelok večer na Markíze.