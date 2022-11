Vietnamec Minh bol skutočne svojská povaha. A dokázal to hneď v úvode štrnástej Farmy. Keď ho zvolili za sluhu, razantne odmietol nosiť sluhovský mundúr, čo je hlavné pravidlo. Keď mu hospodár Martin Bagar vtedy slušne prikázal, aby si ho obliekol, nastalo hotové ródeo. Začal po ňom vrieskať ako po malom decku. Martin sa na neho iba mlčky pozeral a nezmohol sa ani na slovo. Po tomto drzom výstupe ho však nepostihol žiadny trest. Možno aj preto si Minh dovoľoval čoraz viac. Kašľal na robotu a radšej sa venoval skrášľovacím procedúram. Vždy, keď sa mu snažil niekto dohovoriť alebo niečo prikázať, vybuchol ako sopka.

Markíze a Alici už došla s Minhom trpezlivosť. Nedodržal pravidlá, letel zo šou. A už definitívne. Zdroj: TV Markíza

Ďalší výstup predviedol počas zabíjačky. Mäsiarovi, staršiemu pánkovi, pred všetkými vynadal. „Ja som tu dobrovoľne. Ja sa môžem zbaliť a ísť do pi*e! Nerozprávajte sa so mnou! Ja sa s vami nepoznám! Jednoducho koniec!“ šplechol pánovi Gabrielovi do tváre, keď ho pekne prosil, aby sa aj on zapojil do pomáhania. Diváci sa neustále pýtali, ako je možné, že tak drzý jedinec, ktorý nemá k nikomu úctu a neraz už aj Alicu poslal do teplých krajín, je stále v šou a za to všetko ho televízia nevyrazí. Ale nie nadarmo sa hovorí, vyčkaj času ako hus klasu. V utorok, keď mal farmár týždňa zvoliť nových sluhov, všetkých Alica prekvapila. Oznámila, že za všetky tie porušené pravidlá, bude Minh po štvrtýkrát sluhom. A ako sa dalo predpokladať, nastalo peklo! Mladý Vietnamec začal hulákať, vulgárne nadávať a odmietol vykonávať povinnosti sluhu. „Ty si sa už načisto zbláznila? Vieš, kde môžeš ísť, do riti! Nebudem nič robiť, vám už je*be,” zvreskol po Alici a odpľul si na zem. Tá mu však rázne oznámila, že má iba tri životy. To znamená, keď poruší tri pravidlá, okamžite z Farmy letí.

Napriek tomu, že ho všetci prehovárali, aby sa „hecol“, on si išiel pospať a variť za neho musel Tamás. Samozrejme, za krátky čas porušil aj ďalšie pravidlá a situácia sa vyostrila večer pri stole. Alica mu oznámila, že má už iba „posledný život.” Na to si naštvane vyzliekol sluhovský mundúr a šmaril ho o stôl. Ani po troch minútach si ho neobliekol naspäť a tak v šou definitívne skončil. Zbalil si kufre, rozlúčil sa s farmármi a adios! Farmárov však následne čaká obrovský šok...

