V kostole na pražskej Malej Strane sa v utorok konala zádušná omša za speváčku Hanu Zagorovú († 75). Desiatky smútiacich plakali za príbuznou, kamarátkou a kolegyňou. Srdce im lámal i pohľad na zdrveného vdovca Štefana Margitu (66). V stredu sa zas s Hankou prišli do divadla Kalich rozlúčiť jej verní fanúšikovia.

Fanúšikovia sa s Hanou Zagorovou lúčili dvakrát. V utorok o 14. hodine sa konala zádušná omša v kostole sv. Tomáša na Malej Strane. Dojímavé chvíle desiatkam prítomným známym osobnostiam vháňali slzy do očí. Mnohé z nich, ako napríklad Ivana Gottová, nedokázali o mŕtvej ani prehovoriť. Práve Ivana, ktorá pred tromi rokmi pochovala manžela Karla Gotta († 80), veľmi dobre chápala bolesť a trápenie užialeného vdovca. Zrejme aj preto poskytla Štefanovi Margitovi svoju dodávku so šoférom, ktorá ho spolu s najbližšími odviezla na miesto poslednej rozlúčky.

Verejná rozlúčka so zosnulou českou speváčkou Hanou Zagorovou v pražskom divadle Kalich. Zdroj: KAROL FARKAŠ

Keď truhlu vyniesli z kostola a naložili do pohrebného auta, dlho stál pri ňom so slzami v očiach a nedokázal sa od neho odtrhnúť. Museli ho odtiaľ odviesť. Ujali sa ho Jiřina Bohdalová, Lucie Borhyová, Ivana Gottová či Lucie Bílá. Vdovec po smrti Hanky Zagorovej priznal, že keď umierala a držal ju v náručí, s bolesťou myslel iba na to, že bez nej nedokáže žiť.

V stredu sa konala druhá rozlúčka. Už od desiatej stáli zástupy fanúšikov pred divadlom Kalich. Obrovská fornta sa rovnako tvorila aj počas rozlúčky s Kájom Gottom v pražskom Paláci Žofín. Od 11. hodiny až do 17. hod. je vystavená speváčkina rakva na javisku Divadla Kalich v Prahe.

So speváčkou sa přišli rozlúčiť ľudia všetkých generácií, mnohí s kvetinami. Skupinka žien si počas čakania vo fronte krátili chvíle počúvaním piesní Zagorovej z mobilov. V zaplnených priestoroch divadla, kde se nachádzalo mnoho vencov a kvěkvetín, organizátori dávali pokyny prítomným, aby plynule prechádzali okolo rakvy umiestnenej na javisku, na ktorom bola aj veľká fotografia Zagorovej. Po skončení rozlúčky z divadla kvetinové dary prevezú na improvizované pietne miesto v blízkosti vstupu vyšehradského cintorína, kde budú umiestnené do 3. septembra. Práve v Divadle Kalich speváčka pred rokmi kývla na ponuku, aby hrala v muzikáli Jack Rozparovač. Bola to jej prvá divadelná muzikálová úloha.



