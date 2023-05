Speváka a muzikálového herca verejnosť pozná najmä vďaka legendárnej skupine Kabát, do ktorej vstúpil ešte v roku 1988. Postupne sa z tejto kapely stala jedna z najúspešnejších českých skupín 90. rokov, ale aj súčasnosti. Pepa je rocker telom aj dušou, čomu zodpovedá aj jeho vzhľad. Dlhé strapaté vlasy a mužné strnisko sú však nateraz minulosťou. Nový imidž si spevák vymyslel úplne sám, a to do pripravovanému filmu Gump2, v ktorom sa objaví.



Pepa bol niekdajším porotcom speváckej súťaže Hlas Česko Slovenska. Zdroj: EMIL VAŠKO

Prečo tá umelá plešina, fúzy a husté obočie? „Nechcem vystupovať ako Pepa Vojtek z kapely Kabát. Mením vizáž, aby to bol extrém, no a takto to dopadlo. Napadlo to mne, chcel som byť iný. Pani maskérka to náležite ocenila,“ povedal českému Aha. Vojtek vo voľnom pokračovaní snímky Gump stvárni mäsiara a zahrá si aj so živým prasaťom, ktoré bude naháňať. Natáčanie si veľmi užíva, dokonca má za sebou prvé dva zábery.