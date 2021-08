Nedávne slová manželky Dagmar Patrasovej rozčúlili Felixa Slováčka. Herečka totiž hovorila o tom, že by s ňou mal plánovať nový hudobný projekt, v ktorom by s Dádou spievala celá rodina. „Je to chiméra. Pokiaľ sa nezačne liečiť z pitia, nemá cenu s ňou čokoľvek riešiť,“ prezradil muzikant českému Blesku. Dáda dokonca nedávno vyhlásila, že spolu trávia čas takmer denne, robia spolu na záhrade či rekonštruujú dom. Slováček však tvrdí opak.

Manželia Dáda a Felix kedysi. Zdroj: showpix.cz

„Vôbec! Prosím vás, videli ste niekedy muzikanta plieť záhradu? Samozrejme, že sa v tom dome objavujem, ale nespím tam. A teraz tam radšej nepôjdem vôbec, aby to zase proti mne neotočila,” hovorí Felix, ktorý s manželkou komunikuje iba málo a problém s pitím si neuvedomuje. „Ak to takto pôjde ďalej, bude to jej koniec a umrie. Je to cesta Ivety Bartošovej. A musíme jej to hovoriť, lebo inak sa liečiť nebude. Už ju nebudem v žiadnom prípade šetriť,” dodal.