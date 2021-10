Nabúchaný Miro sa od začiatku zblížil so Stankou. Neustále sa pusinkovali, objímali a on ju dokonca nazýval svojou priateľkou. A pritom… v Spojenom kráľovstve, kde žije, mal priateľku, ktorá sa na to všetko pozerala. „Neuveriteľné! Ako môžeš za jeden deň prestať milovať ženu, s ktorou žiješ a zamilovať sa do dievčaťa so špinavými nechtami?” odkázala mu na sociálnej sieti Klaudia.

Mirova priateľka Klaudia sa musela na všetko pozerať v televízii. Zdroj: Facebook

Miro a Stanka sa však postupne začali hádať, a to často pre úplné hlúposti. Blondínka na neho žiarlila a on sa nemohol ani len na meter priblížiť k inej žene. Keď sa dopočula nejakú klebetu, zmenila sa na hysterickú xantipu. Po Mirovi vrieskala a nadávala mu. Nie div, že východniar viackrát vybuchol. Mnoho chlapov, ktorí to sledovali, mu odkazovali, nech ju pošle kade ľahšie, pretože život s takouto hysterkou ho zničí. No vždy, keď sa so Stankou pohádali, neskôr sa udobrili a vzápätí si hrkútali ako holubičky. Keď sa Miro druhýkrát dostal do duelu a noc trávil v duelanstkej chatke, na diaľku si posielali srdiečka a pusinky a Stanka si už vtedy popod nos zašomrala: „Degeš.“

Miro a Stanka sa na Farme neustále hádali. Zdroj: tv markíza

Viacerí diváci ju prekukli a lásku k Mirovi jej vôbec neverili. Keď Miro vypadol, počas rozlúčky ho vášnivo bozkávala, plakala a už o pár hodín neskôr divoko tancovala na stole. Miro po svojom pôsobení na Farme prijal pozvanie do relácie Martina Šmahela Farma Xtra, kde už na Stanku nemal ani jedného dobrého slova. „Na začiatku bola sympatická, normálna žena. Usmievala sa, všetko bolo okej a keď sa začala hra, otočila sa o 360 stupňov. Začala robiť intrigy. A až teraz, keď to vidím v telke, tak absolútne že ‚no comment‘. Zmenilo sa to, pretože som videl v telke niekoľko častí, kde mi nadávala, špinila ma a čakala, kedy vypadnem. Duel som pustil teda nielen kvôli dcére, ale aj kvôli Stane, že už som z nej mal depky,“ povedal. Oveľa drsnejší bol však na sociálnej sieti.

Miro bol hosťom v Šmahelovej relácii Farma Xtra. Zdroj: tv markíza

Keď sa ho ľudia pýtali, či na Stanku počká, jeho reakcie hovoria za všetko: „Stana už pre mňa neexistuje! Nikdy v živote, fuj! Nech si ju zoberie psychiatria! Taká uvrešťaná žena mi určite nechýba.” Z takéhoto konca ich love story je určite prekvapená aj moderátorka Evelyn, ktorá bola pri zrode ich vzťahu a teraz nielen ona, ale všetci diváci vidia, čo v praxi znamená, že od lásky je iba krok k nenávisti.

Anketa Fandili ste Mirovi v šou Farma? Áno, je to super chlap na správnom mieste. 19% Nie, je to agresor a hulvát! 81% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: