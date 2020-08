Napriek tomu, že sú letné prázdniny, muzikálová speváčka doma s vyloženými nohami rozhodne nesedí. Je aktívna nielen na sociálnej sieti, ale aj na Letných shakespearovských slávnostiach. Aj keď sa na nich najskôr zúčastniť nemala, keďže v tom čase mala byť na dovolenke, no pre korona situáciu ju zrušila.

Sisa Lelkes Sklovska Zdroj: Emil Vaško

Na zbožňovaný ostrov Mykonos sa toto leto pravdepodobne s manželom Jurajom už nedostanú. No keďže o speváčke je známe, že jej dom na bratislavskej Kolibe je priestranný, s veľkou záhradou a bazénom, užívať si budú môcť aj tak. Sisa sa spokojnou fotkou spolu so štvornohým miláčikom pochválila aj na sociálnej sieti. Treba uznať, že napriek tomu, že má 54 rokov, môže sa pochváliť naozaj skvelou postavičkou a v leopardom saténovom župane jej to naozaj pristalo.