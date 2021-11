To, že sa futbalista Stanislav Lobotka (26) a Twiinska Daniela Nízlová (35) rozišli, niektorých poriadne prekvapilo, no ďalší to predpovedali už oveľa skôr. No kým mnohé dvojice sa to snažia ukončiť bez veľkej drámy, týchto ex partnerov čaká ešte dlhý boj. A v hre sú obrovské prachy!

Stanislav Lobotka mal vždy slabosť na staršie ženy. V roku 2018 tvoril pár s vizážistkou Zuzanou Šutjakovou (41). Ich vzťah však dlho netrval a v marci 2019 sa rozišli. Netrvalo dlho a opäť zalovil v našom šoubiznise. V apríli 2019 sa dal dokopy s twiinskou Danielou Nízlovou.

Daniela Nízlová si užívala luxus v Taliansku. Zdroj: Instagram danielatwiins

Onedlho twiinska odletela do Španielska, kde futbalista pôsobil vo futbalovom klube Celta Vigo. Niekoľko týždňov zverejňovala záhadné fotografie, na ktorých pózovala s veľkými kyticami ruží od tajného ctiteľa, ktorým, ako neskôr vyšlo najavo, bol Stanley, ako ho všetci prezývajú. Dvojica sa radostnou správou, že tvoria pár, pochválila na sociálnej sieti. Ich vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Twiinska sa pár mesiacov na to presťahovala do Španielska a v septembri 2019 už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. „Tehotenstvo bolo plánované, ale nečakali sme, že sa to podarí na prvý šup. Stanko je veľmi šťastný a rovnako ako ja sa nemôže dočkať,“ priznala vtedy Daniela.

Stanislav Lobotka a Daniela Nízlová sa rozišli. Zdroj: Instagram danielatwiins

No v januári 2020, keď sa twiinske Daniele Nízlovej mala narodiť dcéra Linda, sa jej partner sťahoval zo Španielska, kde predtým pôsobil v klube Celta Vigo, do talianskeho Neapola, kde hráva za SSC Neapol. Ich dcérka sa narodila na Slovensku, ale twiinska sa s ňou po pár týždňoch odsťahovala do Neapola, kde im už Lobotka pripravil luxusné bývanie. Odvtedy sa pre Danielu stalo Taliansko jej druhým domovom. A nielen pre ňu. Do Neapola pravidelne odlietala súkromným lietadlom aj so sestrou Veronikou či so svojimi rodičmi. A niet sa čo čudovať. Rodinka si nažívala v megaprepychu.

Ich spoločné šťastie však netrvalo dlho. Ako sme sa dozvedeli od nášho zdroja, dvojica sa nedávno rozišla. „Áno, rozišli sa. Daniela je už naspäť v Trenčíne a Stano má mať už aj novú priateľku. Daniela mu však začala robiť veľké problémy, mesačne od neho žiada 10-tisíc eur pre seba a 10-tisíc eur pre malú,” povedal nám zdroj. Fakt, že Lobotka v talianskom klube zarobí kráľovské peniaze, nie je žiadnym tajomstvom. Futbalista sa na tému alimenty síce vyjadrovať nechcel, ale informáciu, ktorú nám povedal náš zdroj, nám ani nijako nepoprel. ,,Áno, rozišli sme sa, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Je to moje súkromie," potvrdil nám Lobotka. Oslovili sme aj Danielu, no do uzávierky sa nám nevyjadrila.

