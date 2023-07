Vedma v druhej časti na Voyo poriadne pritvrdila! Na pľac dokonca povolali kaskadérov, keďže na programe bolo nakrúcanie nebezpečných scén. No a ďalšia dramatická scéna príde na rad v 3. časti a jej hlavnou aktérkou bude herečka Vica Kerekes (42).

Miniséria Vedma, ktorú prináša Voyo, je plná nečakaných situácií. Fantasy novinka je v polovici, keďže diváci si už od piatka môžu pozrieť napínavú 3. časť. Ani v tej nie je núdza o zaujímavé momenty a poriadne šokujúce situácie. O jednu z nich sa postarala aj Vica Kerekes, ktorá v seriáli stvárňuje zamestnankyňu galérie Kristýnu. Po nezhodách so šéfkou, ktorú hrá Gabika Marcinková, a po vyostrenej hádke sa vyberie na cestu domov metrom.

Herečka Vica Kerekes vo fantasy seriáli Vedma. Na fotke s Gabikou Marcinkovou. Zdroj: tv markíza

Táto situácia sa jej vypomstí, keďže zástupcovia temných síl nemajú zľutovanie s ničím a s nikým. Vicinu postavu Kristýnu uvidíme v dramatickej scéne, keď si v bolestiach doslova obúcha hlavu o stenu a skončí v bezvedomí. „Táto scéna bola pre mňa technicky najťažšia. Museli sme si určiť, do akej miery ešte môžem a do akej už nie, aby som si neublížila,“ prezradila pre Markíza.sk. Ako to s jej postavou dopadne, uvidíte na Voyo.