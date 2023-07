Českú drag queen Miss Petty, vlastným menom David Daniel, si diváci môžu pamätať zo šou Československo má talent, kde vystupovala v roku 2021. Spevák, skladateľ a osobnosť produkuje vlastnú hudobnú tvorbu a vo svojich pesničkách poukazuje na vlastné skúsenosti so životom v Česku a Slovensku ako queer osoba (pojem pre ľudí, ktorých sexuálna orientácia nie je heterosexuálna alebo rodová identita nie je cisrodová). Pre ľudí je Petty zaujímavá hlavne na základe svojského humoru a skladbám, v ktorých rozoberá témy ako pozitivizmus a ženská sila.

Miss Petty v šou ČSMT v roku 2021. Zdroj: TV JOJ

Uplynulý víkend pricestovala Petty za svojimi fanúšikmi na Slovensko, kde vystupovala na trenčianskom letisku - počas večerného programu hudobného festivalu Pohoda. Na javisku v spolupráci so Slovenskou Teplárňou sa však počas jej vystúpenia udial kuriózny a nebezpečný incident, počas ktorého sa Petty prepadla cez javisko a utrpela zranenia.

Prvá česká drag queen Miss Petty, vlastným menom David Daniel. Zdroj: Instagram @misspetty_p

"No bohužiaľ sa stal incident na pódiu a ja som sa doslova prepadol v strede pódia, ktoré sa pri mojom vystúpení zrútilo. Vyviazol som s pár drobnými poraneniami, ale pomyslieť na to, že som si mohol pokojne niečo zlomiť, od nohy až po väz... Bolo to desivé," povedala nám Petty a dodala, že počas festivalu sa stalo niekoľko nepríjemností, ktoré považuje za zlyhanie zo strany organizácie festivalu a nedodržanie zmluvných podmienok. Zaujímalo nás, čo na to organizátor samotného festivalu.

K celej situácii sa vyjadril aj Roman Samotný, zakladateľ Teplárne: "Veľmi ma mrzí problém, ktorý nastal s pódiom počas výstupenia Miss Petty. A o to viac, že celý program na Tepláreň stagei prebiehal hladko a vo veľmi podpornej atmosfére. Každopádne, niečo takéto by sa nemalo stať. Tím Pohody už rieši s firmou, ktorá zabezpečovala dané šapitó, kde nastalo zlyhanie. Rovnako chcú aj odškodniť Miss Petty. Som veľmi rád, že sa nikto vážnejšie nezranil. A chcel by som aj vyjadriť obdiv Miss Petty, že napriek tomu incidentu odohrala skvelý koncert."

Roman Samotný - zakladateľ Teplárne. Zdroj: Svet podľa Gabriela

Skontaktovali sme sa aj s organizačným tímom festivalu Pohoda, ktorý sa k celej situácii vyjadrili stroho: "Počas koncertu Miss Petty sa uvoľnil dielec pódia. Prišlo k ľahkému zraneniu, našťastie koncert mohol pokračovať. Po vyriešení problému pokračoval aj nasledujúci program. Konštrukcie sú na vysokej úrovni, používajú sa po celej Európe práve na podobné projekty, ako bol stage Tepláreň, teda na divadelné, tanečné a hudobné predstavenia, kabarety a diskusie. Ide o unikátne drevené šapitó s vitrážami. Na Pohode sme mali dve takéto stavby a zvyšok času sa nič podobné nestalo. Sme v kontakte s dodávateľom, závadu sme analyzovali na mieste s ich konštrukčným tímom a pokračujeme v riešení s vedením firmy. Podľa ich vyjadrenia sa podobná nehoda stala prvýkrát v histórii. Firma pôsobí na scéne dlho, má viac ako 20 podobných stavieb a dodáva ich na podujatia po celej Európe. Čakáme na ich vyjadrenie a spôsob riešenia, aby sa nič podobné nemohlo zopakovať. S umelcami a umelkyňami sme sa dohodli na kompenzácii, komunikujeme s nimi aj o riešení celej záležitosti s dodávateľom."

