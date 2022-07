Hviezda seriálu Oteckovia Zuzana Mauréry (52) nepatrí medzi herečky, ktoré by sa chválili súkromnými snímkami na sociálnej sieti. No aj ona spraví občas výnimku.

Mauréry si vždy svoje súkromie poctivo strážila, no keďže aj ona podľahla čaru sociálnych sietí, z času načas predsa len niečo zo svojho života zverejní. Teraz však tak neurobila na svojom profile, ale záber z dovolenky poskytla Markíze, ktorá zverejnila fotky hercov zo seriálu Oteckovia, ktorý sa síce na obrazovkách už skončil, ako dovolenkujú pri mori. Marek Fašiang si užil more so snúbenicou Terezou a ich dcérkou Olíviou, Filip Tůma strávil krásne dni s rodinkou na dovolenke v Španielsku a na dovolenku sa vybrala aj herečka Zuzana Mauréry. Tá zapózovala v reštaurácii, keď si dopriala chutný obed. Pred teplom sa chránila slameným klobúčikom na hlave.

Zuzana Mauréry Zdroj: MATEJ KALINA

Prečítajte si tiež: