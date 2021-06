Diváci relácie Bez servítky boli už svedkami kadejakých vecí. No to, čo sa medzi súťažiacimi udialo tento týždeň, bolo poriadne cez čiaru!

Už od pondelka to medzi súťažiacimi doslova vrie. Odštartovala to Renáta, ktorá pripravila netradičné menu, ktoré však servírovala na špinavých tanieroch so špinavým príborom. Aby toho nebolo málo, v obruse mala diery. Aj preto od kolegov dostala len 13 bodov. V utorok varila najmladšia účastníčka a tej sa, naopak, veľmi darilo. Len Renáta jej dala jasne najavo, že sa jej pondelková kritika poriadne dotkla – a čo mohla, skritizovala.

Bez servítky. Zdroj: tv joj

Inak to nebolo ani v stredu u Paliho. Už ako si sadli k stolu, bolo jasné, že to pokojný večer nebude. Katka s Renátou si hneď skočili do vlasov. „Ty nepriznáš, že si špinavá ‚bordelárka‘, smradľavá,” pustila sa do Renáty Katka. Chladného to nenechalo ani Čecha Martina. „Hráš sa tu na veľkú hviezdu, a pritom si maličká,” šplechol do tváre Renáte. „Lebo ty si taký široký, 200-kilový,” nedala sa Renáta a touto vetou rozpútala vojnu. „Tak do toho ti je h**no. Sa pozri na seba, ty hviezda, aký máš ten tvoj rypák špinavý,” kričal na ňu Martin. „Si pažravý. Zožer všetko,” hodila tanierom Renáta.