Svetobežníčke Dorote v roku 2009 skrachovalo manželstvo s hudobníkom Miroslavom Láberom, známym pod prezývkou Whisky. V roku 2012 spečatila svoj vzťah s anglickým priateľom Johnym Rowetttom, ktorému povedala „áno“ v kruhu najbližších v kamennom kostolíku v anglickom Cornwalle. Ani toto manželstvo jej však nevyšlo. No a krachlo jej to aj do tretice s Martinom Luteránom. Rozviedli sa v marci 2019.

Dorota Nvotová v Nepále. Zdroj: archív

V lete 2020 sa dala dokopy s Petrom Konečným. Zaľúbenými fotkami zahlcovali sociálnu sieť a vyzeralo to, že konečne našla toho pravého. Omyl. Aj v tomto prípade nasledoval rozchod. No a najnovšie žiari po boku ďalšieho. „Áno, je to pravda, som zadaná a som veľmi šťastná. Dávid je mediálne úplne neznámy človek, ľudia ho určite nepoznajú. My sa poznáme z videnia asi 10 rokov a postupne sme si začali písať. A slovo dalo slovo. Priznávam, som veľmi šťastná,” prezradila nám pred pár týždňami Dorota. Na sociálnej sieti sa pochválil už aj viacerými zaľúbenými fotkami. Tak hádam jej to v tomto prípade už vydrží.

