Dorota sa svojím novým vzťahom pochválila nedávno na sociálnej sieti. Zaujímalo nás, kto je jej nový priateľ a ako dlho sú spolu.

Dorota Nvotová a Peter Konečný už netvoria pár. Speváčka sa snaží teraz zachrániť svoju cestovnú kanceláriu. Zdroj: Archív, Emil Vaško, Instagram

„Áno, je to pravda, som zadaná a som veľmi šťastná. David je mediálne úplne neznámy človek, ľudia ho určite nepoznajú. My sa poznáme z videnia asi 10 rokov a postupne sme si začali písať. A slovo dalo slovo. Sme spolu mesiac a pol, takže je to ešte čerstvé. Priznávam, som veľmi šťastná,” prezradila nám spokojná Dorota. Azda jej to tentoraz konečne vydrží.