Nie je to tak dávno, čo Dorota Nvotová (39) odletela do obľúbeného Nepálu, kde má svoju cestovku. No ani vo sne jej nenapadlo, že ju tam bude čakať doslova boj o život.

Nvotová si prežila tieto dni doslova peklo. Dorota skončila v nemocnici s pľúcnou embóliou. Aktuálne je už mimo ohrozenia života. „Momentálne som v Nepále, pred štyrmi dňami som si prežila dosť peklíčko. Dostala som pľúcnu embóliu, lebo som nebrala lieky na riedenie krvi, nevedela som, že ich mám brať každý deň, nechtiac som ich vysadila,” prezradila Nvotová pre jojkársky Top Star, keď sa s ňou v stredu telefonicky spojili. Speváčku museli priamo z hôr evakuovať do nemocnice vrtuľníkom.

„Previezli ma do hlavného mesta, kde mi v nemocnici zachránili život,” pokračovala Dorota, ktorá má však problém dostať sa domov. „Poisťovňa, ktorá sa zaviazala, že všetko uhradí, kontaktovali ju ešte pred evakuáciou, nedvíha telefón a neodpisuje a mňa zatiaľ nechcú pustiť z nemocnice. Nemala by som sa rozčuľovať. Musela som aj prestať fajčiť, takže asi všetci vedia, aké vážne to so mnou je,” dodala.

