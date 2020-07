To, že Nvotová zbalila Čaputovej ex Konečného, sa prevalilo iba nedávno. Dorota zverejnila zamilované fotky na sociálnej sieti a dvojica sa spolu ruka v ruke objavila už aj na verejnosti. Svetobežníčka bola v minulosti už dvakrát vydatá, najprv s hudobníkom Miroslavom Whiskym Láberom a v roku 2012 spečatila svoj vzťah s anglickým priateľom Johnym Rowettom. Ani toto manželstvo jej však nevyšlo. Neskôr sa znova rozviedla s tretím manželom a aktuálne žiari šťastím asi ako nikdy. A hrdličky už zdieľajú spoločnú domácnosť.

„Áno, bývame už spolu. Zatiaľ sme spolu tak, že Peťo je u mňa a cez víkendy chodíme k nemu do Pezinka,“prezradila nám Nvotová v rozhovore. „Som veľmi šťastná,“pokračovala speváčka. Hovorí sa, že žena si niekedy hľadá partnera podľa vlastností otca. „Neviem, koľko má Peťo vlastností z môjho otca, ale teraz to je aj otázka, z ktorého môjho otca, keďže ma ovplyvnili obidvaja, aj Ďuro (Juraj Nvota, pozn. red.) aj Jaro (biologický otec Jaro Filip, pozn. red.). Obidvaja majú podobný humor, vedia písať, robia muziku ako aj ja. To by som mohla aj k sebe prirovnať, obaja robíme podobné veci,“ dodala Dorota.