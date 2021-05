Dominiku Starú od januárovej svadby neodradili ani lockdown a prísne opatrenia. Dvojica sa zosobášila v kostole v Šamoríne, no speváčka už vtedy spomínala, že svoj deň si zopakuje, keď vláda uvoľní pandemické opatrenia. A tak sa aj stalo. Dominika si naplnila svoj sen a áno povedala znova, štyri mesiace od svadby. "Druhý najkrajší deň nášho spoločného života. Ďalší splnený sen. Ďalší dôkaz toho, že ten hore nás musí mať fakt veľmi rád a že viera spojená s modlitbou a dôverou je tá najsilnejšia kombinácia na svete! Ďakujem Bohu, že nám umožnil osláviť našu lásku aj s našou rodinou. Ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí mi neskutočne pomáhali zorganizovať včerajší deň (piatok 21. máj, pozn. red.) v priebehu necelých dvoch týždňov. A ďakujem aj všetkým našim milovaným, ktorí prijali pozvanie a prišli si to s nami užiť! To, ako nám všetci vraveli, že sa neskutočne zabavili a užili si to, bolo pre nás najviac. Po tak dlhých mesiacoch odlúčenia padlo fakt dobre vidieť vás všetkých takto pokope," zverila sa Stará na Instagrame.

Speváčka Dominika Stará u seba doma. Zdroj: Instagram.com/@dstaraofficial

"Vždy som si predstavovala svoju svadbu v krásnom kaštieli s mojimi najbližšími ako bašavel roka a ono to tak skutočne aj bolo. Neskutočne sme sa zabavili, skvele sme si to užili a v noci sme padli do postele mega unavení ale zároveň šťastní a vďační za tento dar. Bola to rozprávková svadba, na ktorú budem do konca života spomínať s veľkou láskou, vďakou a pokorou v srdci. Snívať sa oplatí pretože sny sa plnia! Nikdy sa nevzdávajte tých svojich! Ja som si včera jeden veľký sen splnila a dnes som už na ceste za ďalšími," napísala Stará a zverejnila aj zábery z jej druhého dňa "D". Ten si po uvoľnení pandemických opatrení užili už s väčším počtom príbuzných a kamarátov na hostine v kaštieli v Studenom.