Pred zlúčením čakala súťažiacich obrovská párty plná jedla, miešaných nápojov a tanca. Počas večere moderátor Ondřej pozval súťažiacich k váhe, aby zistili, o koľko kíl prišli na úkor hladovky, ktorú už vyše 50 dní zažívajú. Keď k váhe prichádzali ženy, nezdržal sa komentára a pochválil ich, že majú konečne dokonalé „bikinové telá“. Vychválil každú okrem českej vizážistky Žanety Škurnej. Na jeho poznámky reagovala aj bývalá účastníčka Survivor 2022 Dominika Šimová.

Žaneta je svojim telom spokojná. Zdroj: Instagram @z_nette

Tá uverejnila video, kde povedala: „Tie komentáre od Ondřeja boli dosť katastrofa. To, že mala Žaneta predtým 70 kíl, je hanba? Až taká, že sa to nemôže povedať? Ja mám momentálne tiež 70 kíl, to sa mám za seba hanbiť? Nepochopila som, prečo išli do telky takéto názory. Nepochopila som, prečo sa vyzdvihol niekto, kto má 50 kíl, lebo vraj je to plavková postava, ale to, že má niekto 70 kíl, to by sa nemalo verejne hovoriť. No fuj!“

Následne Dominika pridala na svoj účet aj krátke video, kde sa odvážila a zanechala odkaz: "Viem, že táto situácia bola pre mnoho ľudí úplne normálna a vôbec sa nad ňou nepozastavili a tak im príde moja reakcia vyhrotená. Ale tiež viem, že veľa žien, možno aj mužov, sa nad tým pozastavilo a vyvolalo to v nich nepríjemné pocity. Toto reelsko je pre tie, pre ktoré je téma "váha" citlivá. Pre ženy ako som ja, ktoré celý život bojujú s váhou, s jedlom, s bodyimageom. Ženy moje, vaša krása či hodnota nezávisí od čísla na váhe. Taktiež by som chcela apelovať na ostatných. Prosím dávajte si pozor s kým a akým spôsobom sa rozprávate o váhe. O tom, čo je veľa a čo je málo. Pretože jedna vaša poznámka dokáže niekomu ležať v hlave roky... Ďakujem"

Dominika sa nemá vôbec za čo hanbiť. Zdroj: Instagram @dommina

K tomu, čo sa stalo sa, samozrejme, vyjadrila aj samotná Žaneta. Keďže natáčanie už skončilo a všetci súťažiaci sú doma, využila silu sociálnych sietí a uverejnila tam svoje fotky pred aj po šou a zanechala odkaz. "Ondřej nevyslovil moje kilá, akoby to mala byť hanba. Verím, že to tak nemyslel. Obzvlášť ženy sú na túto tému váhy veľmi citlivé. Meriam 175cm, vážim od 65-72kg a som s tým v pohode. Bolo obdobie kedy som mala 85kg a krátky vlasy a cítila som sa lepšie ako keď som mala 59kg a dlhé vlasy. Poviem to zas a znova - nie je to o tom ako kto vyzerá, ale ako to cíti vo vnútri!" napísala. Celé jej vyjadrenie si môžete prečítať v galérii.