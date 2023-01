Mirgová prežíva tieto dni veľmi ťažké chvíle. Musí sa pozviechať z prevalenia jej rozchodu. „Jediné, čo vám môžem povedať je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť. Najviac, ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho nevinnom živote,” napísala Mirgová na sociálnej sieti a pokračovala: „Ľudia robia neustále chyby. Tiež nie som dokonalá. V každom vzťahu sú dvaja. A ten náš bol nalomený už nejaký čas.” Speváčka sa nateraz zatvára do štúdia, aby zrejme prišla na iné myšlienky a plánuje tvoriť novú hudbu.

Dominika Mirgová prežíva po prevalení nevery jej manžela Petra najhoršie chvíle svojho života Zdroj: Instagram/zvolko.official, instagram/dominikamirgovaofficial, youtube

„Píšete mi, že sa mám vrátiť späť, že moja hudba lieči, pomohla vám. Teraz potrebujem vyliečiť seba. Zatváram sa do štúdia a do dovolenky budem tvoriť. Ženy, a budem tvoriť pre nás! Musím začať pracovať. Aj silná žena sa musí zraniť, aby jej jazvy ukázali, čím všetkým si musela prejsť, aby bola tam, kde je teraz! Verím, že bude dobre, vysielam túto energiu do vesmíru, lebo sila slov je obrovská! Daj pozor, čo si želáš,” dodala.

Prečítajte si tiež: