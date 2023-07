Mirgovej milenca Viktora stvárnil Marek Majeský, ktorého, zdá sa, omrzel vzťah s manželkou Naďou (Tereza Kostková). Dôvodom filmového rozvodu boli aj neustále útoky. „A do toho stále tie jeho ataky. Aká som mizerná žena – mizerná v kuchyni, mizerná v posteli, mizerná za volantom, mizerná matka našim deťom…” zaznie v novom slovenskom filme z úst predstaviteľky Nade Terezy Kostkovej.

Dominika Mirgová Zdroj: instagram/dominikamirgova

Mirgová však nie je jediná známa tvár, ktorá si v pripravovanom filme Nikdy nehovor nikdy zahrala Majeského milenku. Po jeho boku sa objavia aj obľúbená Janka Kovalčiková či Lucia Siposová. Zdá sa teda, že Majeský schytal v romantickej novinke tohto leta úlohu poriadneho záletníka. Na druhej strane Tomáš Maštalír by ako hlavný hrdina mal stvárňovať dobráka od kosti. Či to tak naozaj bude a aké prekvapenia si tvorcovia pre divákov pripravili, uvidíme už čoskoro. Film prichádza do kín 3. augusta.

Mohlo by vás zaujímať: