Nedávno sme ako prví priniesli informáciu o krachu manželstva Dominiky Mirgovej (31) a jej manžela Petra. Speváčka sa na chvíľu stiahla do úzadia, no po pár dňoch hlási „comeback”.

Informácia, že manželstvo Dominiky Mirgovej a Petra Zvolenského prechádza krízou, šokovala všetkých jej skalných fanúšikov. Dvojica totiž roky pôsobila ako harmonický pár a nič nenasvedčovalo tomu, že by mali riešiť nejaké problémy. Jej muž sa dokonca už istý čas stretáva s novou blondínkou Klárou. „Jediné, čo vám môžem povedať je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť. Najviac, ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále jeho rodičia,” vyjadrila sa Dominika a neskôr sa verejne vyjadril aj jej manžel Peter a dokonca aj jeho nová známosť Klára.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram/zvolko.official, instagram/dominikamirgovaofficial, youtube

MIrgová sa na istý čas stiahla, no po pár dňoch hlási návrat a vyzerá to tak, že v plnej sile. Cez víkend totiž točila nový klip, kde predviedla aj novú vizáž – predĺžené zvlnené vlasy. „Som späť!” ozvala sa Mirgová na sociálnej sieti, kde pridala viacero fotiek i krátke videá. Speváčke nový imidž pristane. „Ten tvoj muž asi musí byť blázon, že ťa vymenil. Si nádherná a tá slečna ti nesiaha ani po členky,” komentoval jej fotku istý fanúšik.