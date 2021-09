Moderátor Peter Marcin (55) si do svojej relácie Neskoro večer volá rôznych zaujímavých hostí. Naposledy pozvanie prijala speváčka Dominika Mirgová (29) a predviedla sa v najlepšej forme, v akej kedy bola.

Dominika dlhé roky bojovala s kilečkami navyše. Raz schudla, potom opäť pribrala, a tak to išlo stále dokola. No posledné obdobie na sebe tvrdo maká a má postavičku ako lusk. Pravidelne sa chváli fotkami v bikinách a vidieť na nej, že so svojím telom je konečne spokojná.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram/Dominika Mirgová

Keď sa teraz objavila v Marcinovej šou, na prvý pohľad ju niektorí ani nespoznali. Ukázala odhalené bruško a musíme uznať, že v lepšej forme ešte nebola.

