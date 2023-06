Speváčka podstúpila operáciu pŕs prvýkrát pred viac ako tromi rokmi. Problémy ju však priviedli opäť pod nôž a to pred necelými dvoma mesiacmi. „Mala som problém s mojím ľavým prsníkom, s jazvou,“ prezradila nedávno s tým, že pri fyzickej záťaži mala naozaj nepríjemné pocity. A tak sa v apríli tohto roku vybrala na kliniku krásy, kde jej urobili nové prsia – okrúhle (predtým ich totiž mala v tvare sĺz, pozn. red.) a miesto pôvodných 270 mililitrov si dala 295 mililitrov.

Na snímke Dominika Mirgová Zdroj: MICHAL SMRČOK

No a svoje vylepšené „trojky” konečne ukázala aj verejnosti. Na sociálnej sieti totiž zdieľala krátke videá, kde propagovala špeciálne podprsenky po operácii prsníkov. „Viaceré baby sa ma pýtali, čo to mám za podprsenku alebo croptop, no musím povedať, že to je pooperačná podprsenka, ktorá vyzerá super,” prezradila.