Herečka Dominika Kavaschová (32) je už 9 mesiacov mamou na plný úväzok. No nezabúda starať sa aj o seba. Najnovšie znova predviedla nový účes.

Asi sa nenájde žena, ktorá by nerada chodila do kaderníckeho salónu. Všetky sa po ich návšteve cítia ako znovuzrodené. Jednou takou je momentálne aj herečka Dominika Kavaschová, ktorá si na chvíľu odbehla od svojich povinností a malej dcérky a zašla do salónu. Jej hnedé vlasy po plecia sú už minulosťou. Herečka sa pochválila novou fotkou, kde má kratší účes, ktorý jej mimoriadne pristane.

Kavaschová so snúbencom Danielom Fischerom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CY_QgE-I7Kq/

