Úvod novej šou S úsmevom po Slovensku naberie nečakané obrátky. Stály člen Boris Valábik, tak ako zvykol, začne skúšať hviezdnych cestovateľov v kvíze o meste, v ktorom sa práve nachádzajú.

Herečka Dominika Kavaschová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ca4rliigJsh/

Po niekoľkých otázkach to však už Dominika Kavaschová nevydržala a na Borisovi nenechala nitku suchú. „Zle to robíš. Nudný si, brbtuješ. Počuj, niekoľko sérií som ťa trpela ako moderátora, ale to sa vážne nedá, to sa nedá. Už som vybuchla,” vybehla na neho Dominika. Ako na kritiku zareagoval bývalý športovec, uvidíte dnes večer o 21.25 na Jednotke.



