Zásadné vyhlásenie urobila v deň otcových nedožitých narodenín Gottova († 80) dcéra Dominika (49). Rada by totiž obnovila vzťahy s mladšími sestrami Charlottou (16) a Nellou (14). No plánuje aj napadnúť dedičské konanie.

Zdá sa, že problémová Dominika Gottová si vstúpila do svedomia. „Po dlhom zvažovaní som sa rozhodla, že sa pokúsim obnoviť vzťah s mladšími sestrami Charlottkou a Nellinkou. Už nie sú malinké a určite už majú vlastný rozum. Chcela by som im povedať, ako veľmi veľa pre mňa náš otecko znamenal a aj to, že majú brata, s ktorým by sa mohli stretávať a udržiavať kontakt. A chcela by som sa im ospravedlniť za to, že som vždy nebola dokonalou sestrou,“ prezradila Gottová pre český Blesk.

Dominika je však aj poriadne naštvaná. Ide o dedičstvo po jej otcovi. To bolo nedávno ukončené. Dediči po Karlovi Gottovi sú totiž iba traja - manželka a dve najmladšie dcéry. Dominiku totiž ešte v januári 2020 na základe podpísaných dokumentov z roku 2015 vylúčili. „Rozhodla som sa celé dedičské konanie napadnúť. Už som podpísala plnú moc pre právnikov v Prahe,“ dodala.

