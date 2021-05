Po svojom presťahovaní späť do Fínska zažíva Dominika Gottová (47) jednu drámu za druhou! V helsinskom metre bola svedkom bitky niekoľkých ľudí. Vyviazla so psychickou ujmou a krátko nato sa rozhodla pre nové zamestnanie.

Vo fínskej metropole sa najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) snaží znovu nadviazať kontakt s niektorými kamarátkami. Na ceste za jednou z nich sa stala svedkom bitky v metre, ktorá ňou poriadne psychicky zamávala.

Karel Gott, Dominika Gottová Zdroj: Instagram, profimedia.sk

Dominika sa však ešte pred touto nepríjemnou situáciou rozhodla absolvovať rekvalifikačný kurz práve na odbor security a po tomto zážitku priznáva: „Radšej pôjdem robiť sekuriťáčku do obchodného centra, v metre je to nebezpečné. Tam by som po tejto skúsenosti pracovať nechcela,“ povedala pre české Aha!

