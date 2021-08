FOTO Dominika Gottová má znova oči pre plač: Problémový manžel jej zobral peniaze a odišiel

Manželstvo najstaršej dcéry Karla Gotta (†80) je opäť v kríze! A to iba tri mesiace potom, čo sa Dominika Gottová (48) vrátila do Fínska k manželovi. Búrlivák Timo Tolkki (55) jej zobral peniaze a zmizol do Mexika.