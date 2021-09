Dominika Gottová (48) sa už raz s manželom Timom rozišla. Potom mu dala druhú šancu, no dlho im to nevydržalo. Podľa informácií českého Aha! teraz vo Fínsku obnovila vzťah s dlhoročným kamarátom.

Dominikin manžel Timo Tolkki jej po veľkej kríze sľuboval lepší život. Lenže vo chvíli, keď si zohnali byt, zmizol hrať do Mexika. V ťažkých chvíľach sa preto Gottova dcéra obrátila na svojho dlhoročného kamaráta a požiadala ho o finančnú pomoc. Ide o Taliana Cristiana, ktorý už niekoľko rokov žije v Helsinkách. „Spoznala som ho v reštaurácii Kabuki, kde som pracovala. Dal mi telefónne číslo s tým, nech mu zavolám a že niekam zájdeme. Ja som mu povedala, že to nejde, že som vydatá. Pri jeho štvrtej návšteve v reštaurácii ma ,ukecal‘," netajila sa Dominika, ktorá sa síce spoločnou fotkou nepochválila, no už boli aj na dovolenke.

Takto teraz Dominika Gottová vyzerá. Zdroj: Profimedia cz

„Letela som s ním raz na trojdňovú dovolenku do Ríma. Timo nevedel, že som tam s ním. Povedala som, že tam idem na koncert,” dodala. Ako dlho im to vydrží, je otázne.