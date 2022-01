Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (48) sa vrátila do Českej republiky. Hľadá tu novú prácu a má dohodnutý aj jeden minikšeft. Neuveríte, kto ju čakal na letisku.

Podržte sa! Z Dominiky Gottovej bude po novom speváčka. Herec a moderátor Peter Vojnar (45) ju zavolal do svojej novej piesne! Aj preto z Fínska priletela opäť do Česka. No takmer bez financií a spolieha sa na pomoc od kamarátov. Na letisku ju vyzdvihol Vojnar, ktorý momentálne tvorí pár s Luckou Vondráčkovou.

Peter Vojnar, priateľ Vondráčkovej, čakal na letisku Dominiku Gottovú. Zdroj: Profimedia

„Máme spolu rozpracovaný jeden projekt, takže mi zaistil odvoz a ubytovanie. A budeme na tom projekte robiť,“ prezradila nedeľnému Aha! Dominika. Podľa ich informácií Vojnar chystá pod vedením talianskeho producenta Gabriela Grillottiho pieseň, v ktorej má Gottová krátko spievať – recitovať. A aj vďaka tomu niečo zarobí.

Prečítajte si tiež: