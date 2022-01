Športovkyňa Dominika Cibulková sa síce na kurtoch už neobjavuje, keďže svoju kariéru zavesila na klinec, no o jej osobu je neustále obrovský záujem. Dnes sa už neriešia jej tenisové úspechy, skôr rôzne prešľapy či to, čo má na sebe oblečené a akú má postavu. Dominika je mamou rozkošného synčeka Jakubka a posledné, čo rieši, sú kilečká navyše, čím je pre mnohé ženy veľmi inšpiratívna a dodáva im sebavedomie. Napriek tomu, že ona si užíva rodinný život a je so sebou maximálne spokojná, vždy sa nájdu neprajníci, ktorí útočia na jej plnšie tvary.

O to viac teraz, keď prijala ponuku tancovať v šou Let´s Dance, v ktorej sa bude musieť na parkete zvŕtať často aj v ultraminikostýmoch. Podobné haló vypuklo aj v čase, keď sa v tomto projekte v roku 2017 objavila komička Evelyn. A hoci s ňou súťažilo mnoho ultra štíhlych krások, práve ona bola po každom kole hviezdou šou. Svoje plnšie tvary s hrdosťou ukazovala na obdiv a porota z jej sexepílu, ktorý okolo seba šírila, doslova šalela. Mužská časť poroty vtedy Evelyn hneď odkázala, aby nechudla. Počas celého trvania šou však u nej išli pochopiteľne kilá bleskovo dole. Niet sa ani čomu diviť. Každodenné tvrdé tréningy jej nahrádzali makačku vo fitku.

Málokto však vie, že pred samotným začiatkom mala prikázané, aby radikálne neschudla. A tieto tvrdé pravidlá platia teraz aj pre Cibulkovú a ostatných súťažiacich. Dôvod? Ako sme sa dozvedeli, všetci účinkujúci pôjdu už čoskoro na viaceré kostýmové skúšky, aby im tanečné outfity perfektne sedeli. A keby sa stalo, že tesne pred prvým priamym prenosom, ktorý vychádza na 6. marca, by niekto už po skúškach kostýmov drasticky schudol alebo pribral, kostymérkam by to narobilo veľké problémy, pretože by sa na poslednú chvíľu muselo všetko zužovať alebo rozširovať. Pochopiteľne, s tým, že súťažiaci počas šou schudnú, sa ráta, aj preto sa kostýmy na ďalšie kolá skúšajú, vyberajú a upravujú priebežne. Nateraz však musia všetci súťažiaci počúvať pokyny štábu – vyslovene pred prvým kolom žiadne veľké chudnutie a priberanie. Pred výberom kostýmov má však Dominika predsa len ešte nejaký ten čas zájsť do fitka.

