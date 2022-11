„Obliekal ma Andrej Kusalík. Šaty mi dal urobiť na mieru. Je to jeho návrh, a hoci nie je návrhár, v poslednom čase sme už nevedeli čo, tak Andrej vymyslel šaty, dal ich ušiť krajčírke a je to taký jeho model. Toto je iba ušitá látka, dali sme strih, aký sa mi páči, ešte mi to vzadu ‚zicherkoval‘. Je to jeho výplod,” prezradila nám Dominika, ktorá tak dala košom nejakému modelu hriešne drahej značky.

Dominika Cibulková na párty kliniky krásy. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V ten večer si však na dokonalom stylingu dala záležať aj jej mamina - pani Katarína Cibulková. A podarilo sa jej to, že dokonca zatienila svoju dcéru! Predviedla perfektný účes, hriešne drahé doplnky a dokonale padnúci kostým. Na krku mala perlový náhrdelník Chanel a tmavý outfit rozbila drahou ružovou kabelkou. ,,Aká šupa jej maminka, vyzerá ako jej sestra!" reagovali ľudia. ,,Wooow... mama je TOP- elegantná... milujem tento štýl!" chválili ju ďalší.

