Bývalá tenistka Dominika Cibulková a jej tanečný partner Robert Pavlík predviedli na parkete čaču. Porotcovia však z jej výkonu neboli až takí nadšení ako v predošlom kole. „Ten štandard vám naozaj sedí a latina je váš problémový prípad,“ povedala jej Tatiana Drexler. „Nevyšlo to tak dobre ako predchádzajúci tanec,“ zhodnotil Ďurovčík. Keď Dominika odkráčala k moderátorke, tá ju šokovala dosť nevhodnou poznámkou: „Chcem zhodnotiť tvoj outfit a tvoju guráž, že si si toto obliekla. Tiež by som chcela mať tvoju odvahu,“ povedala jej Martina Zábranská, čím mierila na jej krivky. Cibulková sa na ňu nechápavo pozrela: „Akože veľmi krátke sa ti to zdá?“ A hoci aj viacerí diváci uznali, že jej šaty boli až príliš krátke, zhodli sa, že Zábranská si mohla takú poznámku odpustiť. „Tak tej moderátorke okamžite zoberte mikrofón! Tanec síce nevyšiel, ale jej otázky boli čistá katastrofa! Za to Jorge González TOP!“ napísala Denisa. „V tomto kole mala vypadnúť moderátorka. To, čo predvádza už dve kolá, je čistá katastrofa,“ reagovala diváčka Denisa. „Ja teda nemusím Cibulkovú, ale tie moderátorkine komentáre na kostým boli absolútne nevhodné. Aj keby jej to stokrát nesadlo, toto nepatrí do úst moderátorky – komentovať v štýle: no teda, ty máš odvahu, že si si toto navliekla,” kopili sa postrehy fanúšikov šou.

Dominika mala počas druhého kola odvážny ourtfit. Zdroj: TV MARKÍZA

Následne sa k tomu vyjadrila aj Dominika. „Jedno obrovské ĎAKUJEM vám všetkým za podporu, ktorou ma zahŕňate a že ste nás poslali ďalej a rovnako veľké ďakujem Robko aj tebe za trpezlivé hodiny strávené so mnou na parkete. Ani som netušila, akou veľkou životnou skúsenosťou bude účinkovanie v tejto tanečnej šou a išla by som do toho miliónkrát opäť! Áno, viem, ani raz nemám správne dopnuté kolená na žiadnej fotke a nemám postavu tanečnice, ale neprekáža mi to a viete, prečo? Lebo sme do toho dali všetko, čo sme vedeli a som na nás pyšná, s akou energiou sme zatancovali, veď povedzte, z tenistky za mesiac takáto čača – nie najhorší pokus, či? A aby som nezabudla - Ženy, buďte samy sebou, páčte sa samy sebe, aké ste, obliekajte si, čo sa vám páči, pretože nie je dôležite mať perfektné krivky, dôležité je, čo vyžarujete a ako sa samy cítite vo svojom tele. To je to najdôležitejšie, pretože tento mindset vám nezaručuje ani najužší driek na svete – je to len a len na vás! A myslím si, že ja som toho chodiacim dôkazom,” napísala Cibulková k fotke na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež: