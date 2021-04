Ján Ďurovčík v utorok prijal pozvanie do markizáckeho Telerána, kde si na neho pripravili poriadne prekvapenie. Choreograf doslova stratil reč.... "Janko, dovoľ nám, aby sme ti zablahoželali všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, pretože, hoci to pred časom znela takáto gratulácia ako klišé, tak dnes si všetci uvedomujeme, ako je to zdravie dôležité," zaželala mu Kvetka na úvod rozhovoru.

"Je to asi najdôležitejšie, vždy to treba brať komplexne, že zdravie rodiny, ale samozrejme, že aj zdravie národa a blízkych, ale tá rodina je najpodstatnejšia. Zdravie rodiny je úplný základ a potom mentálne zdravie, ktoré si, myslím, trošku odchádza," reagoval oslávenec Ďurovčík.

Choreograf od rodiny dostal krásny chlieb s číslom 50. Zdroj: archív J. Ď.

"My sme dlho rozmýšľali, čo by teba mohlo potešiť na takýto krásny sviatok a rozhodli sme sa, že ten darček by mohol mať aj takúto podobu a formu. Tak, nech sa páči," zahlásil moderátor Tomáš Juríček a réžia pustila niekoľkominútové video s gratuláciami známych osobností a Janových priateľov, ktoré choreografa totálne dostalo a dojalo. Ako prví mu nahrali blahoželanie manželia Vinczeovci, pridal sa aj spevák Tomáš Bezdeda, kolega z Novej scény Karol Čálik, Katarína Hasprová, Patrik Vyskočil, tanečník Laco Cmorej, Braňo Kostka, speváčka Kristína či Ivan Tásler. Po týchto prianiach Jano doslova nenachádzal slová.

"Vyzeráš sviežo a mladistvo, máš mladú ženu. Máš za sebou veľa odvedenej práce, veľa krásnych projektov sme robili aj spolu, z čoho mám veľkú radosť. Myslím si, že ten najkrajší darček si si vlastne dal ty sám, s božím požehnaním, že máš syna. Som presvedčená, že toto je tvoja najemotívnejšia životná premiéra," odkázala mu na konci dojímavého videa Hasprová.

Hrdý otecko Ján Ďurovčík. Zdroj: Instagram B. D.

"To som, že....a, dobre...otočíme list! Toto som vážne nečakal! Viete, čo je sranda? Ja som si tak hovoril, aj som si poplačkal, že počujte, Viktor mi nenapísal na narodeniny, Adela mi nenapísala, chápete? Volal mi iba Ivan (Tásler pozn. red.), no teraz chápem, že prečo (smiech). Ale bolo mi to ľúto. Ježiš! Ani Kaťa Haspra mi nenapísala, hovorím si, že už ju neobsadím do hry! Kukal som na ten mobil a nič," vtipkoval Ďurovčík, ktorý sa netajil, ako ho v Markíze týmto úplne šokovali. A slzy si pri tom utierala aj dojatá Kveta. "Normálne som stále z toho celého, čo ste mi pustili... ja som si myslel, že tu len chvíľu pokecáme, dáme tri otázky. Zabili ste ma," dodal na záver dojatý jubilant.