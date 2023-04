Už dnes večer sa diváci Markízy môžu tešiť na novú epizódu relácie Dana Dangla a Adely Vinczeovej - 2 na 1. Hneď v úvode privítajú hviezdneho hosťa, Patrika Rytmusa Vrbovského, ktorému vybavili stretnutie so samotnou Marikou Gombitovou. Čo sa dialo po natáčaní?

Možno len málokto by povedal, že drsný raper Rytmus obdivuje legendy akou je napríklad Marika Gombitová. O to väčšie prekvapenie zažijú diváci dnes večer v šou 2 na 1. Dvojica Adela Vinczeová a Dano Dangl mu totiž nachystala veľké prekvapenie v podobe stretnutia s našou speváckou hviezdou. Rozcítený Rytmus sa nezmôže na slovo a keď mu Gombitová vzdá hold, takmer mu vyhŕknu slzy dojatia.

Ako býva v Markíze zvykom, hostí z ich relácií si zavolajú na rozhovor do Telerána. Pozvanie prijal minulý týždeň aj Rytmus, kde opísal, čo sa dialo po skončení natáčania.

Pre Rytmusa je najdôležitejšia jeho manželka Jasmina a synček Sanel, ktorý minulý rok oslávil už tretie narodeniny. Zdroj: Instagram/jasmina_alagic

Vrátane stretnutia s Marikou absolvoval aj obľúbené Uško, kde bol riadený Adelou a Danom. Moderátori sa ho tak opýtali, či sa v tejto "bráne" cítil trápne. "O tom to asi je, cítil som sa trápne, úplne. Miestami mi to bolo veľmi nepríjemné a predstavoval som si, čo si tí ľudia musia o mne myslieť", priznal.

Nevynechal ani fackovanie lokšami, pri ktorom hodnotil svojich dobrých kamarátov. Ako si užíval toto? "Toto som si užíval veľmi, lebo tam boli také dvojice, ktoré by som si tam nikdy nepredstavil. Attilu s Vémolom by som tam teda nečakal, to bol zaujímavý moment."

Premiéra filmu Invalid v kine obchodného centra Aupark v Bratislave. Na snímke je Patrik Rytmus Vrbovský a Jasmina Alagič Vrbovská. Zdroj: MATEJ KALINA

Najsilnejším zážitkom však preňho bolo spomínané stretnutie s Marikou, ktoré vôbec nečakal. "Normálne som stratil reč a skoro som skolaboval. Mariku vnímam ako klenot československého šoubiznisu."

Rozprával sa s ňou aj v zákulisí? "Nie, pretože sa natáčalo dlho a ona musela ísť domov. No, predýchaval som to tri dni, určite", povedal na záver. Prvú epizódu novej série šou 2 na 1 si môžete pozrieť už dnes večer o 20:30 na Markíze.

Prečítajte si tiež: