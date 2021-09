Adriana Poláková (45) v máji prekvapila rozhodnutím, že v Teleráne po dlhých rokoch končí. Dôvodom bolo to, že sa odsťahovala do Rakúska, kde býva v kaštieli s priateľom Christianom. Minulý piatok bola v Teleráne, kde opísala nedávne zdravotné ťažkosti a najnovšie sa zverila s tým, čo jej darovali kolegovia na pamiatku.

Adrianu Polákovú a Dara Richtera po rokoch nahradili od augusta Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Poláková sa totiž odsťahovala za priateľom do Rakúska a Richter sa rozhodol, že keď odchádza ona, v Markíze končí aj on. Adriana sa na na obraze ako moderátorka poslednýkrát objavila 30. júna. Zhruba mesiac na to vyšla von s prekvapivým priznaním, že má za sebou náročnú operáciu. Z tej sa už zotavila, porozprávala o nej nedávno v Teleráne a opäť ju zamestnáva kaštieľ v Rakúsku, kde žije. A na jeho terase sa pochválila, čo jej kolegovia darovali na rozlúčku.

Poláková počas lúčenia v Teleráne. Zdroj: tv markíza

"Aj keď už nie som v Teleráne, každé ráno ho sledujem. A užívam si to rovnako ako keby som moderovala. Tie spomienky sú tak silné a krásne, a navyše moji najúžasnejší kolegovia nám darovali pamätník, plný našich spoločných fotiek a venovaní. A ešte aj nádherný náramok. Puzzle - druhú časť má Daro Richter a pekne do seba zapadajú, lebo my sme boli tiež ako puzzle.....vždy spolu, 14 rokov. Lásky moje, teleráňacké, ľúbim vás. Navždy Teleráno," napísala Poláková, ktorá aj ukázala svoje darčeky, z ktorých bola dojatá.