"Úžasná párty televízie Markíza, plná úžasných ľudí. Tento večer sme si naozaj užili a tešíme sa na novú televíznu sezónu. Pozrite si fotky. Ktorej dáme to svedčalo podľa vás najviac?" znela otázka na markizáckom Instagrame relácie Smotánka pri fotkách viacerých známych krások, ktoré prijali pozvanie na žúrku na lodi. Jednou takou bola aj Jana Kirschner, ktorá kedysi dávno súťažila na Miss. Brunetka sa napokon dala na dráhu speváčky, čím sa živí dodnes.

Jana Kirschner Zdroj: Archív K. K.

Jana je známa tým, že nezvykne vynikať z davu extravagantnými outfitmi, v ktorých sa ukazuje. Kirschner totiž väčšinou stretnete v obľúbenej čiernej farbe. Teraz však urobila výnimku a stavila na tmavomodrú. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby neprišla v oversize saku a nohaviciach, ktoré na nej viseli. Okrem toho predviedla aj čudný účes s dlhšou ofinou, spod ktorej nemohla nič vidieť.

"Tá Kirschner, to čo to je za módu?! Vidno, že žije v Anglicku," komentla jej fotku istá Zuzka. "Jednoznačne sa mi najviac páči Kika! A pani Kirschner ani nevidí za tú ofinu," reagovala fanúšička Veronika. Nuž, treba uznať, že Jane to po minulé razy svedčalo oveľa viac...

