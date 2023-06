Naoko rozprávkový vzťah moderátora a módnej návrhárky sa skončil verejným lynčovaním. Fotky dobitej krásky a jej zničeného bytu obleteli celú krajinu a dodnes to vyzeralo tak, že obvinený Tomáš Drahoš svoje počiny ľutuje a dobrovoľne sa rozhodol nastúpiť na protialkoholické liečenie. Teraz však Ráchel opäť šokuje. Obdržala oficiálne vyjadrenie od polície a rovnako aj zápisnicu výpovede svojho ex, v ktorej všetko popiera a tvrdí, že všetko, čo sa medzi nimi stalo, bolo na báze dobrovoľnosti.

Ráchel a Tomy Kotty v Ríme. Zdroj: Instagram @rachellkka

Červenovláska je pohoršená, a preto sa rozhodla podniknúť ďalšie kroky a najať si právnika. „Ja chápem, že on si chce zachrániť svoju r*ť, ale niekedy musí padnúť na úplné dno, aby si uvedomil, čo sa deje. Mrzí ma, že si stále neuvedomuje, že spravil niečo zlé. Štve ma, že mi ublížil a popiera to. Ja mu ublížiť nedokážem. Toľko vecí by som mohla zverejniť, ale nedokážem to,“ povedala s plačom a dodala: „Najsmutnejšie je, že keď sa tento prípad začal riešiť, tak som sa pýtala, či si mám vybaviť právnika. Oni mi povedali, že nie. Že to by si mal vybaviť ten, kto je trestne stíhaný. No, ale už to takto robiť nebudem, pretože kam sme šli? Do ri*i. Už mu to nemôže prejsť."

Bývalá misska ukázala niekoľko dôkazov, ktoré pracujú proti jej expriateľovi. Okrem listu, kde sa jej za svoje správanie násilník ospravedlňuje a zároveň jej vyznáva neutíchajúcu lásku, ukázala aj roztrhané pyžamové nohavice, ktoré mala mať na sebe v tú osudnú noc. „Toto je diera v rozkroku. Keď toto malo byť dobrovoľné, tak ja neviem,“ povedala a následne stratila slová pri pohľade na dôkaz sexuálneho zneužitia.

Neskôr pridala ďalšie vyjadrenie, v ktorom vyjadrila súcit voči obetiam domáceho násilia. „Budem to riešiť s právnikom a nebudem tu na Tomáša kydať. Dám to právnikovi a nech mi len povie, ako to dopadlo. Ja sa tým už nechcem zaoberať. Nenechám to tak, pretože tu na Slovensku je to časté a takto to byť nemôže. Nechcem, aby niekto cítil takú beznádej, akú cítim ja! Mrzia ma iné ženy, ktoré nemajú tie financie, ktoré mám ja, a nevedia to riešiť.“

Tomy Kotty (30) s svojou EXpriateľkou Ráchel Karnižovou (22). Zdroj: instagram tomykotty

Toto nie je prvýkrát, čo sa na hudobníka valia podobné obvinenia. Na stranu Ráchel sa postavila aj speváková ex, modelka Lujza Kalčoková. „On je skvelý manipulátor. Tak ako mňa presvedčil o tom, že za všetko v minulosti mohli jeho šialené bývalé frajerky, tak o tom presvedčí aj tie budúce. Ja musím konať, aby sa toto už nikdy nezopakovalo,“ dušovala sa kráska.

Karnížová za najsmutnejšie považuje, že pri Tomym Kottym stále stojí jeho mama, ktorá rovnako všetko popiera napriek tomu, že podobné násilnícke počiny mal jej syn údajne aj voči nej. „Ona je ešte väčšia manipulátorka, ako je on. Už zabudla, ako jej bol v Maďarsku vypichnúť gumy na aute alebo ako jej porozbíjal nový dom a musela si požičiavať peniaze od jeho vtedajšej priateľky. Tvrdí, že za to môže zakliatie. Vraj Tomáša vtedy zakliala Lujza (Kalčoková, pozn. red.) a teraz za to môžu moji rodičia.“

Tomy Kotty na Bratislavských módnych dňoch. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdAuK4QqQ7u/

Za jediné stretnutie s právnikom zaplatila Ráchel poriadne mastnú sumu. "Jediné čo mohol právnik urobiť je, že sme sa odvolali a musím 1-2 týždne počkať. Možno som práve vyhodila do koša 360€ a to nie je nič vyriešené, ale mám aspoň nejakú nádej, že sa to niekde pohne. Keď niekto má bežné zamestnanie a bežný slovenský plat, tak si ani toto nemôže dovoliť."

