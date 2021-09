Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie podnikateľky Zuzany Plačkovej, jej manžela Reného a ďalších 8 osôb. "Na ŠTS bol v nočných hodinách doručený návrh na vzatie do väzby pre desať osôb," povedala pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. V stredu prebiehalo na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku ďalšie kolo výsluchov. Prvých piatich obvinených začali vypočúvať od druhej poobede. Ďalších piatich obvinených, vrátane influencerky Zuzany Plačkovej a jej manžela Reného, vypočúvali od piatej. Reného odviezli z výsluchu naspäť do CPZ krátko po pol siedmej večer, Zuzana odchádzala smer CPZ ako posledná o 18:58. Krátko po jej stredajšom výsluchu sa vyjadril aj jej právnik Martin Pohovej.

Plačkovej právnik Martin Pohovej. Zdroj: Karol Farkaš, Plus JEDEN DEŇ

,,Klientka sa vyjadrila, zotrvala na svojich tvrdeniach z prípravného konania, spáchanie skutku popiera, chápe to ako veľký omyl a je samozrejme nahnevaná na to všetko, čo sa deje," povedal včera po jej výsluchu jej advokát Martin Pohovej. Ako vidí dnešné rozhodnutie sudcu? ,,Samozrejme, že dúfame, že ju prepustia," vyjadril sa jej právnik s tým, že odpovedal aj na otázku, čo vlastne na ňu vyšetrovatelia skutočne majú. ,,Podľa mojich vedomostí, najmä s prihliadnutím na závery odôvodnenie uznesenia o vznesení obvinenia vypovedal na ňu v podstate jeden z obvinených, ktorý má túto verziu sprostredkovanú z počutia a osoba, ktorá mu tieto informácie poskytla, to nepotvrdila. Na tohto obvineného nebol daný návrh na vzatie do väzby a bol prepustený zo zadržania," pokračoval.

Zuzana Plačková pred stredajším výsluchoj. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Čo sa týkalo odposluchov, je na nich nahratá aj Zuzana Plačková? ,,Nemal som možnosť oboznámiť sa s utajovanou časťou spisu, ale predpokladáme, že teda vo vzťahu k mojej klientke by tam nemali byť žiadne negatívne závery," dodal.