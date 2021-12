Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Víťazov 13. ročníka ocenenia Roma Spirit vybrali medzinárodná odborná porota a špeciálna porota z 21 finalistov.

Ocenenie, ktoré Jožko získal. Zdroj: TA3

„Ďakujem za šancu byť súčasťou mediálneho priestoru, v ktorom môžem poukazovať na problémy bežných ľudí. Ocenenie Roma Spirit si vážim a je pre mňa záväzkom do budúcna nepoľaviť v presadzovaní objektívnosti, vyváženosti a v hľadaní pravdy bez rozdielu farby pleti," tešil sa Jožko Šivák. „Je to ďalšie ocenenie pre Televíziu TA3, Jožkov úspech, ale aj každého iného nášho kolegu nás veľmi teší, je to ocenenie dlhoročnej kvalitnej práce ľudí v spravodajstve, ktoré sme osladili tortou s logom TA3,” reagovala riaditeľka Centra spravodajstva a publicistiky Zuzana Martináková.